São Paulo anuncia contratação do meia colombiano James Rodríguez

O São Paulo Futebol Clube anunciou oficialmente, na tarde deste sábado (29), a contratação do colombiano James Rodríguez, de 32 anos. As negociações para a chegada do meia-atacante tiveram início há aproximadamente 40 dias e ganharam intensidade durante a última semana, culminando na assinatura de um contrato com validade até 30 de junho de 2025.

O São Paulo será a primeira experiência do meia colombiano em um clube brasileiro. Na temporada anterior, James defendeu o Olympiacos, da Grécia, mas agora está pronto para agregar seu talento e habilidades ao elenco do clube paulista.

Ao longo da carreira bem sucedida no futebol internacional, o jogador acumulou uma impressionante coleção de títulos, com dois Mundiais de Clubes e duas Ligas dos Campeões da Europa. Além disso, em 2014, James foi agraciado com o disputado prêmio Puskás, em reconhecimento a um dos gols mais bonitos daquele ano.

Nas redes sociais, o craque colombiano já deu seu primeiro aceno aos torcedores com as cores do São Paulo, demonstrando empolgação com o novo momento da carreira: "Eu sou tricolor", escreveu em sua conta oficial.

A contratação de James Rodríguez promete elevar ainda mais o nível técnico do elenco do São Paulo e traz uma expectativa crescente para os torcedores, que aguardam ansiosamente para vê-lo em campo com a camisa do clube. A diretoria e comissão técnica confiam que a experiência e talento do meia acrescentarão um diferencial na busca por títulos e conquistas.