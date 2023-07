São Paulo entra na disputa com Botafogo para a contratação de James Rodríguez

O São Paulo manifestou interesse em contratar o meio-campista colombiano James Rodríguez, de 32 anos. No entanto, o clube está procedendo às negociações com cautela devido a dois fatores importantes: a concorrência de outros clubes brasileiros, como o Botafogo, que já apresentaram propostas, e as elevadas demandas salariais.

O Tricolor está acompanhando de perto a situação para fazer uma oferta oficial. Segundo apuração do portal GE, o São Paulo ainda não apresentou valores específicos, mas, pretende fazê-lo mesmo sem investidores externos.

Caso o Tricolor avance, o jogador precisa ser registrado antes de 8 de agosto para ser elegível para a partida de 16 de agosto contra o Corinthians, no Estádio do Morumbi, pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil.

Sobre James Rodriguez

James Rodríguez está atualmente sem clube. Sua equipe mais recente foi o Olympiacos, na Grécia, onde participou de 23 jogos, marcou cinco gols e deu seis assistências. Antes disso, jogou no Al-Rayann, do Barein.

Em maio, o meio-campista colombiano afirmou que sua prioridade era permanecer na Europa. No entanto, até o momento, ele não assinou com nenhum time, o que aumentou as esperanças dos clubes brasileiros.