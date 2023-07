James Rodríguez pode ser apresentado pelo São Paulo no próximo domingo (30)

A contratação do colombiano James Rodríguez pelo São Paulo está quase certa: a equipe espera poder apresentar o jogador no próximo domingo (30) quando o clube paulista jogará em casa contra o Bahia.

VEJA MAIS

O São Paulo mantém contato com o jogador há pelo menos um mês, tendo em vista que James está livre para transferências desde que deixou o Olympiacos, da Grécia, em abril deste ano. O jogador esperava ser contratado por algum time do futebol europeu, o que não aconteceu.

Com 32 anos, o atleta teve seu momento de maior destaque na Copa do Mundo de 2014, quando foi o artilheiro da competição, com seis gols. Na competição, que foi disputada no Brasil, a seleção colombiana de James foi eliminada nas quartas de final, pela seleção brasileira.

O clube espera que o jogador chegue ao Brasil neste final de semana para assinar contrato. O São Paulo espera poder apresentá-lo no próximo jogo da equipe, tendo em vista que a partida contra o Bahia, às 11h do domingo (30), será com a casa cheia: 47 mil ingressos já foram vendidos até a tarde desta quinta (27).

Segundo informações do Globo Esporte, um personagem central nas conversas com James foi o lateral-direito Rafinha, que jogou com o colombiano no Bayern de Munique e teria falado com o jogador sobre a estrutura do clube e a qualidade do futebol brasileiro.

James Rodríguez começou sua carreira no futebol colombiano, foi contratado pelo Banfield, da Argentina, mas logo passou a jogar na Europa. Teve passagens pelos seguintes clubes: Porto, Mônaco, Real Madrid, Bayern de Munique, Everton, Al-Rayyan e Olympiacos. Pela seleção colombiana foram 90 jogos, com 26 gols.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)