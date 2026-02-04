Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão

Santos x São Paulo disputam hoje, quarta-feira (04/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontecerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Santos estreou no Brasileirão com uma derrota de 4 a 2 para a Chapecoense. Já o São Paulo iniciou com uma vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo.

No sábado (31/01), o São Paulo venceu o Santos por 2 a 0, em uma partida pelo Campeonato Paulista.

Santos x São Paulo: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Barreal, Gabigol e Rony. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

São Paulo: Rafael; Alan Franco (Dória), Arboleda e Sabino; Maik (Cédric), Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Enzo Diaz; Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

Santos x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 20h