O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão

Santos e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Grêmio soma 5 pontos a mais que o Santos no Brasileirão (X/ @SudamericanaBR)

Santos x Grêmio disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Santos x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, GeTV e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Santos está em 16° lugar no Campeonato Brasileiro com 7 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 24 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Grêmio ocupa a 10° posição da competição e acumula 8 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 27 gols marcados e 31 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Santos x Grêmio: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte (Adonis Frías), Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Pavon, Edenilson e Cristaldo (Amuzu); André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA
Santos x Grêmio
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)
Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 21h30

Brasileirão 2025

Internacional

Corinthians

jogos de hoje
Futebol
