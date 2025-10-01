Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Brasileirão

Internacional x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Corinthians é o 14° colocado do Brasileirão e soma 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 25 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Inter vem logo atrás, na 15° posição, com 7 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 29 gols marcados e 37 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Internacional x Corinthians: prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão e Vitinho (Romero ou Kayke). Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 19h30