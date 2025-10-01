Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Brasileirão Internacional e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 01.10.25 18h00 O Corinthians soma só 1 ponto a mais que o Inter no Brasileirão (X/ @Libertadores) Internacional x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Internacional x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Corinthians é o 14° colocado do Brasileirão e soma 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 25 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Inter vem logo atrás, na 15° posição, com 7 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 29 gols marcados e 37 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Palmeiras e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Mirassol x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Mirassol e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Internacional x Corinthians: prováveis escalações Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão e Vitinho (Romero ou Kayke). Técnico: Dorival Júnior. FICHA TÉCNICA Internacional x Corinthians Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corinthians Internacional jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Santos e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Botafogo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h30 Futebol Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré 01.10.25 18h03 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Palmeiras e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 FUTEBOL Pentacampeão do Mundo, Rivaldo cita a força das torcidas do Remo e do Paysandu na Série B Rivaldo falou dos favoritos ao acesso e fez questão de citar a força das torcidas do Leão e Papão 01.10.25 16h19