O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Brasileirão

Internacional e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Corinthians soma só 1 ponto a mais que o Inter no Brasileirão (X/ @Libertadores)

Internacional x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Internacional x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Corinthians é o 14° colocado do Brasileirão e soma 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 25 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Inter vem logo atrás, na 15° posição, com 7 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 29 gols marcados e 37 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão
Palmeiras e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

image Mirassol x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão
Mirassol e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Internacional x Corinthians: prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão e Vitinho (Romero ou Kayke). Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA
Internacional x Corinthians
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)
Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 19h30

