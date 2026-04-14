Santos x Deportivo Recoleta: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sulamericana

Santos x Deportivo Recoleta disputam hoje, terça-feira (14/04), a 2° rodada da Copa Sudamericana 2026. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Deportivo Recoleta ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa Sulamericana, o Santos perdeu para Deportivo Cuenca por 1 a 0 e o Recoleta empatou com o San Lorenzo por 1 a 1.

VEJA MAIS

Santos x Deportivo Recoleta: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavinho (Christian Oliva) e Neymar; Gabriel Bontempo, Moisés (Rony) e Gabigol. Técnico: Cuca.

Deportivo Recoleta: Óscar Toledo; Claudio Figueredo, Marcos Pereira, Luis Cardozo e Luis Mendoza; Fernando Galeano, Ronal Domínguez, Héctor López e Manuel Schupp; Thiago Vidal e Richart Ortiz. Técnico: Jorge González.

FICHA TÉCNICA

Santos x Deportivo Recoleta

Copa Sulamericana

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 14 de abril de 2026, 21h30