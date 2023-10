Santos vence o Sport Belém com golaço do meio de campo e é o terceiro semifinalista da Segundinha

A Segundinha do Parazão conheceu nesta terça-feira (10) o seu terceiro semifinalista. O Santos recebeu o Sport Belém, no Centro de Treinamento do Japiim, em Castanhal, e venceu por 2 a 1, com gols do zagueiro Dedé, de cabeça, e do atacante Leandro Cearense, que marcou um golaço do meio de campo. O meia Guly, de pênalti, diminuiu o placar para o Dragão, que se despediu da competição. Já o Santos segue na briga pelo acesso à elite do futebol paraense.

O Santos derrotou o Sport Belém e mantém vivo o sonho de conquistar o acesso à Primeira Divisão do futebol do Pará. Em vantagem, por ter vencido o primeiro jogo em Belém por 2 a 1, a equipe alvinegra teve o domínio da partida e venceu com um gol em cada tempo. O zagueiro Dedé, de cabeça, abriu o placar após cobrança de escanteio do lado direito, marcando Santos 1 a 0.

Já o segundo gol saiu de uma bobeira do setor defensivo do Sport Belém. A equipe do Dragão da Maracangalha saiu jogando errado no meio de campo, a bola sobrou para o atacante Leandro Cearense, que arriscou o chute do meio do gramado e surpreendeu o goleiro do Sport Belém, que estava adiantado. Resultado: golaço do Santos, 2 a 0. No final da partida, Guly, batendo pênalti chapado, no canto alto direito, diminuiu o marcador em 2 a 1. No placar agregado, o Santos eliminou o Sport Belém, por 4 a 2.

Além do Santos, outras duas equipes já garantiram vagas na semifinal da Segundinha do Parazão: o Canaã eliminou o Pinheirense e está na semifinal, e o Santa Rosa, que venceu a equipe do Capitão Poço nas cobranças de pênaltis. O último semifinalista da Segundinha sairá do confronto entre Parauapebas x São Raimundo de Santarém, marcado para o próximo domingo (15), às 15h30, no Estádio Rosenão, na cidade de Parauapebas (PA). No primeiro jogo entre as equipes, na cidade de Santarém, o PFC venceu pelo placar de 2 a 0 e possui a vantagem de poder perder por um gol de diferença que avança à semifinal.