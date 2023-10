Felipe se destaca, defende dois pênaltis e ajuda Santa Rosa a avançar à semifinal do Parazão B1

O Santa Rosa garantiu sua vaga na semifinal da Série B1 do Campeonato Paraense 2023! Apesar de perder por 2 a 1 para o Capitão Poço no jogo de volta, após uma vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, o Macaco-prego avançou nas disputas de pênalti.

O Capitão Poço saiu na frente com um gol de Leilton aos 27 minutos do primeiro tempo. Flávio Silva empatou para o Santa Rosa aos 15 minutos da etapa final. Nos minutos finais, Dudu Ourém marcou o segundo gol para o CAP, levando a decisão para os pênaltis. O goleiro Felipe brilhou ao defender duas cobranças, ajudando o time da capital a vencer por 4 a 3.

Veja o gol da classificação do Santa Rosa:

Agora, o Santa Rosa se prepara para disputar o acesso contra o vencedor do confronto entre Santos-PA e Sport Belém. No primeiro jogo, o alvinegro venceu por 2 a 1 e agora joga com a vantagem do empate. O jogo de volta está marcado para terça-feira, às 9h30, no Ninho do Japiim, em Castanhal.