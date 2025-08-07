San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Rafael Lédo 07.08.25 18h00 San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pelo Campeonato Argentino nesta quinta-feira (07), às 19h (Reprodução / Flickr @sanlorenzo) San Lorenzo x Vélez Sársfield disputam hoje, quinta-feira (07/08), pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain (El Nuevo Gasómetro), em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir San Lorenzo x Vélez Sársfield ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? San Lorenzo está o 4° colocado do Grupo B com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 0 derrotas, 2 gols marcados e 1 gol sofrido, nesta segunda fase. Já o Vélez Sársfield está em 5° lugar no Grupo B e acumula 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 0 derrotas, 2 gols marcados e 1 gol sofrido, nesta segunda fase. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira San Lorenzo x Vélez Sársfield: prováveis escalações San Lorenzo: Gill; Báez, Hernández, Romaña, Herrera; Inssauralde, Perruzzi, Tripichio; Cuello, Vombergar, Cerutti. Técnico: Damián Ayude. Vélez Sársfield: Marchiori; Gómez, Magallán, Mammana, Gordon; Bouzat, Baeza; Machuca, Galván, Carrizo; Romero. Técnico: Guillermo Schelotto. FICHA TÉCNICA San Lorenzo x Vélez Sársfield Campeonato Argentino Local: Estádio Pedro Bidegain (El Nuevo Gasómetro), em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 07 de agosto de 2025, 19h (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje campeonato argentino San Lorenzo Vélez Sarsfield COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil CRB e Cruzeiro jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 20h00 Copa do Brasil Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 19h00 Futebol Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona 07.08.25 18h18 Série A argentina San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45