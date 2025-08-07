San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino

San Lorenzo x Vélez Sársfield disputam hoje, quinta-feira (07/08), pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain (El Nuevo Gasómetro), em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir San Lorenzo x Vélez Sársfield ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

San Lorenzo está o 4° colocado do Grupo B com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 0 derrotas, 2 gols marcados e 1 gol sofrido, nesta segunda fase.

Já o Vélez Sársfield está em 5° lugar no Grupo B e acumula 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 0 derrotas, 2 gols marcados e 1 gol sofrido, nesta segunda fase.

San Lorenzo x Vélez Sársfield: prováveis escalações

San Lorenzo: Gill; Báez, Hernández, Romaña, Herrera; Inssauralde, Perruzzi, Tripichio; Cuello, Vombergar, Cerutti. Técnico: Damián Ayude.

Vélez Sársfield: Marchiori; Gómez, Magallán, Mammana, Gordon; Bouzat, Baeza; Machuca, Galván, Carrizo; Romero. Técnico: Guillermo Schelotto.

FICHA TÉCNICA

San Lorenzo x Vélez Sársfield

Campeonato Argentino

Local: Estádio Pedro Bidegain (El Nuevo Gasómetro), em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 07 de agosto de 2025, 19h

