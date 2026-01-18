Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18) pelo Campeonato Carioca Sampaio Corrêa-RJ e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 18.01.26 19h30 Em suas estreias, o Sampaio Corrêa perdeu para o Nova Iguaçu e o Botafogo venceu a Portuguesa-RJ (Arthur Barreto/ Botafogo) Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo disputam hoje, domingo (18/01), a 2° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sampaio Corrêa x Botafogo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pelo Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa foi goleado pelo Nova Iguaçu por 3 a 1 e o Botafogo venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Guarani x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Paulista Guarani e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Sampaio Corrêa RJ x Botafogo: prováveis escalações Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas, Daniel, Marreta e Guilherme; Pablo, Alexandre e Luan; Iacovelli, Octávio e Elias. Técnico: Alfredo Sampaio. Botafogo: Raul; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos e Caio Valle; Felipe Januário, Kauan Toledo e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão. FICHA TÉCNICA Sampaio Corrêa (RJ) x Botafogo Campeonato Carioca Local: Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ) Data/Horário: 18 de janeiro de 2026, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Carioca Sampaio Corrêa-RJ Botafogo jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL CORRENTE Águia de Marabá pede orações por técnico internado em estado grave após acidente Em nota divulgada nesta segunda-feira (19), clube reforça apelo por fé e apoio a Ronan Tyezer, que segue sob cuidados intensivos após colisão no retorno da Copinha 19.01.26 20h03 Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha São Paulo e Botafogo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.26 20h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha Palmeiras e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.26 17h30 Futebol FPF atualiza estado de saúde de Ronan Tyezer após grave acidente Médico Flávio Freire afirma que técnico do Sub-20 do Águia de Marabá segue em estado grave na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sem previsão de transferência 19.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48