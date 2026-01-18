Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18) pelo Campeonato Carioca

Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo disputam hoje, domingo (18/01), a 2° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sampaio Corrêa x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa foi goleado pelo Nova Iguaçu por 3 a 1 e o Botafogo venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 0.

Sampaio Corrêa RJ x Botafogo: prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas, Daniel, Marreta e Guilherme; Pablo, Alexandre e Luan; Iacovelli, Octávio e Elias. Técnico: Alfredo Sampaio.

Botafogo: Raul; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos e Caio Valle; Felipe Januário, Kauan Toledo e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa (RJ) x Botafogo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ)

Data/Horário: 18 de janeiro de 2026, 20h30