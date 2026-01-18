Guarani x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Paulista Guarani e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 18.01.26 19h30 O Santos vem de uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras (Santos FC/ Flickr) Guarani x Santos disputam hoje, domingo (18/01), a 3° rodada do Campeonato Paulista. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Guarani x Santos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, CazéTV, TNT e HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Guarani passou por um empate de 1 a 1 com Primavera e uma derrota de 2 a 0 para o Novorizontino. Já o Santos registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino e uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Guarani x Santos: prováveis escalações Guarani: Caíque França; Raphael, Donato, Jonathan Costa e Emerson; Nathan Melo e Willian Farias; Mirandinha, Diego Torres e Guilherme Parede; Maranhão. Técnico: Matheus Costa Santos: Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Lautaro Díaz e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. FICHA TÉCNICA Guarani x Santos Campeonato Paulista Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP) Data/Horário: 18 de janeiro de 2026, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Guarani Santos jogos de hoje Campeonato Paulista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha São Paulo e Botafogo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.26 20h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha Palmeiras e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.26 17h30 Futebol FPF atualiza estado de saúde de Ronan Tyezer após grave acidente Médico Flávio Freire afirma que técnico do Sub-20 do Águia de Marabá segue em estado grave na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sem previsão de transferência 19.01.26 16h23 Campeonato Espanhol Elche x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) por La Liga Elche e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 19.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48