Guarani x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Paulista

Guarani x Santos disputam hoje, domingo (18/01), a 3° rodada do Campeonato Paulista. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Guarani x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, CazéTV, TNT e HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Guarani passou por um empate de 1 a 1 com Primavera e uma derrota de 2 a 0 para o Novorizontino.

Já o Santos registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino e uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras.

Guarani x Santos: prováveis escalações

Guarani: Caíque França; Raphael, Donato, Jonathan Costa e Emerson; Nathan Melo e Willian Farias; Mirandinha, Diego Torres e Guilherme Parede; Maranhão. Técnico: Matheus Costa

Santos: Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Lautaro Díaz e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Guarani x Santos

Campeonato Paulista

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Data/Horário: 18 de janeiro de 2026, 20h30