Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Guarani x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Paulista

Guarani e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Santos vem de uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras (Santos FC/ Flickr)

Guarani x Santos disputam hoje, domingo (18/01), a 3° rodada do Campeonato Paulista. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Guarani x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, CazéTV, TNT e HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Guarani passou por um empate de 1 a 1 com Primavera e uma derrota de 2 a 0 para o Novorizontino.

Já o Santos registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino e uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Guarani x Santos: prováveis escalações

Guarani: Caíque França; Raphael, Donato, Jonathan Costa e Emerson; Nathan Melo e Willian Farias; Mirandinha, Diego Torres e Guilherme Parede; Maranhão. Técnico: Matheus Costa

Santos: Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Lautaro Díaz e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA
Guarani x Santos
Campeonato Paulista
Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)
Data/Horário: 18 de janeiro de 2026, 20h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Guarani

Santos

jogos de hoje

Campeonato Paulista

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa São Paulo de Futebol Júnior

São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha

São Paulo e Botafogo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.01.26 20h00

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha

Palmeiras e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.01.26 17h30

Futebol

FPF atualiza estado de saúde de Ronan Tyezer após grave acidente

Médico Flávio Freire afirma que técnico do Sub-20 do Águia de Marabá segue em estado grave na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sem previsão de transferência

19.01.26 16h23

Campeonato Espanhol

Elche x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) por La Liga

Elche e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

19.01.26 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão"

Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará

19.01.26 10h15

futebol

Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista

Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 

19.01.26 11h30

futebol

Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025

Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6%

19.01.26 10h52

Futebol

Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado'

Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time

18.01.26 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda