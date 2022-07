Saiba quais jogadores chegam e quais saem na janela de transferências do Brasileirão

Com início na última segunda-feira (18), a janela de transferências de clubes brasileiros das séries A e B têm demonstrado que a metade final dos campeonatos nacionais terá novos craques para movimentar o futebol do país. Com contratações como as de Everton Cebolinha, que vai jogar no Flamengo, e Fernandinho, que vai vestir a camisa do Athletico-PR, o segundo turno promete embates de alta qualidade.

Além das novas contratações, alguns jogadores também devem sair, como é o caso de Luiz Henrique, que se despede do Fluminense, e Yago Pikachu, que vai jogar no Japão, após grandes atuações pelo Fortaleza.

Confira aqui quem vai chegar no futebol brasileiro e quem se despede dos gramados nacionais e vai jogar fora:

Chegando

Fernandinho - Athletico-PR

Peglow - Atlético-GO

Alan Kardec - Atlético-MG

Cristian Pavón - Atlético-MG

Balbuena - Corinthians

Yuri Alberto - Corinthians

Vidal - Flamengo

Everton Cebolinha - Flamengo

Thiago Galhardo - Fortaleza

Saindo

Diego Godín - Atlético-MG

Mantuan - Corinthians

Andreas Pereira - Flamengo

Arão - Flamengo

Fred - Fluminense (aposentou)

Luiz Henrique - Fluminense

Yago Pikachu - Fortaleza

Rodrigo Dourado - Inter

Merentiel - Palmeiras

No Brasil, os times poderão receber novos jogadores nesta janela de transferências no meio do ano até o dia 15 de agosto. As grandes ligas europeias também estão disponíveis para o mercado da bola, desde o dia primeiro de julho até o dia primeiro de setembro. Entre as mudanças, Mané deixa o Liverpool e vai jogar pelo Bayern de Munique, e o craque Haaland, ex-Borussia Dortmund, foi comprado pelo Manchester City por mais de 60 milhões de euros.

