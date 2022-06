Após nove anos no Manchester City, Fernandinho acerta com o Athlético Paranaense

Ex-jogador do Manchester City e jogador da Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo, o volante Fernandinho foi apresentado como novo reforço do Athletico Paranaense nesta segunda-feira (27). O jogador de 37 anos assinou contrato com o Furacão até o final da temporada 2024.

Na apresentação, Fernandinho ganhou a camisa 5 e deixou claro que pretende encerrar a carreira pelo clube.

"Sem dúvida estou realizando um desejo pessoal, um sonho de voltar a vestir a camisa do Athletico. Estabelecer uma marca que encerrarei minha carreira jogando por apenas três clubes: dois na Europa e um no Brasil", explica.

Apesar de já ter sido apresentado, Fernandinho estará à disposição para jogar pelo Furacão apenas no dia 18 de julho, quando reabre a janela de transferência. O último jogo do atelta foi no dia 22 de junho pelo Manchester City.

Fernandinho estava no Manchester City desde 2013. Ele se despediu no clube com mais um título da Premier League – foi o quinto com o time, além de outras nove conquistas.

Revelado na base do PSTC, em Londrina, o meia jogou no Furacão entre 2002 e 2005 e depois seguiu para o Shaktar Donetsk, da Ucrânia, onde atuou por oito temporadas até ir para o Manchester City. Ele disputou ainda duas Copas do Mundo, em 2014 e 2018, e foi campeão da Copa América, em 2019.

O Athletico tem interesse em seguir o trabalho com Fernandinho para o futuro, quando ele sentir ser o momento de encerrar a carreira, seguir no clube em um cargo fora dos gramados.