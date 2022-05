Fernandinho se despede do Manchester City e deve assinar com Athletico Paranaense

O brasileiro Fernandinho vai deixar o Manchester City no final da temporada. Neste domingo (22), o volante de 36 anos encerra um ciclo de nove temporadas no clube inglês. O jogador deve ser titular na partida contra o Aston Villa, pela última rodada da Premier League. O Athletico Paranaense deve ser o próximo destino do jogador.

Embora não tenha conseguido conquistar a tão sonhada Champions League, Fernandinho tem a chance de encerrar sua etapa no Manchester City com mais um troféu da Premier League caso vença a partida deste domingo.

Até aqui, o meia brasileiro conquistou 13 títulos pelo clube inglês entre Premier League, FA Cup, Copa da Liga Inglesa e Supercopa da Inglaterra. Após a temporada, o atleta retorna ao Brasil antes de encerrar sua carreira.