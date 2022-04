Manchester City fecha com Haaland e pagará salário semanal de R$ 3 milhões, diz jornal

O Manchester City deve fechar acordo com Haaland para a próxima temporada. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o time já acertou o pagamento do jogador, que vai ser semanal e deve custar cerca de 500 mil libras, mais de R$ 3 milhões na cotação atual. Com isso, o centroavante seria o atleta mais bem pago da Premier League, ultrapassando Cristiano Ronaldo.

De acordo com o jornal, o contrato vai ser fechado oficialmente nos próximos dias e deve durar cinco temporadas. Erling Haaland é natural da Noruega, tem 21 anos e atualmente joga no Borussia Dortmund. Para contratar o jogador, o City terá que desembolsar 63 milhões de libras, mais de R$ 380 milhões, para pagar as multas rescisórias ao clube alemão.

O norueguês começou no Bryne, depois teve passagem pelo Molde, da Noruega. Também teve passou pelo RB Salzburg, da Austrália, antes de chegar no Borussia Dortmund. Pelo time alemão, Haaland tem 82 gols em 85 jogos e foi o artilheiro da ultima Champions League.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)