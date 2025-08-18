Rot-Weiss Essen x Borussia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18/08) pela Copa da Alemanha Rot-Weiss Essen e Borussia Dortmund jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 18.08.25 14h45 Borussia Dortmund vem de uma derrota de 2 a 1 para o Juventus (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund disputam hoje, segunda-feira (18/08), a primeira rodada da Copa da Alemanha. O jogo inicia às 15h45 (horário de Brasília), no Stadion an der Hafenstraße, em Essen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Rot-Weiss Essen goleou Magdeburg por 5 a 2, superou Augsburg por 2 a 1, perdeu para esse mesmo time por 4 a 1, empatou com 1860 München por 1 a 1 e empatou com TSV Havelse pelo mesmo placar. Já o Borussia Dortmund passou por uma vitória de 2 a 1 sobre Monterrey, uma derrota de 3 a 2 para o Real Madrid, uma vitória de 8 a 1 sobre Siegen, outra de 3 a 2 contra LOSC e uma derrota de 2 a 1 para o Juventus. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund: prováveis escalações Rot-Weiss Essen: Wienand; Alonso, Schultz, Kraulich; Safi, Moustier, Gjasula, Bouebari; Arslan, Musel; Martinovic. Borussia Dortmund: Kobel; Mane, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Guirassy, Adeyemi. FICHA TÉCNICA Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund Copa da Alemanha Local: Stadion an der Hafenstraße, em Essen, Alemanha Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa da Alemanha Rot-Weiss Essen Borussia Dortmund jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Argentino Talleres x San Martín: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Argentino Talleres e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 18.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B Athletic Club e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Brasileirão Mirassol e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 19h00 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B Volta Redonda e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00