Rot-Weiss Essen x Borussia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18/08) pela Copa da Alemanha

Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund disputam hoje, segunda-feira (18/08), a primeira rodada da Copa da Alemanha. O jogo inicia às 15h45 (horário de Brasília), no Stadion an der Hafenstraße, em Essen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Rot-Weiss Essen goleou Magdeburg por 5 a 2, superou Augsburg por 2 a 1, perdeu para esse mesmo time por 4 a 1, empatou com 1860 München por 1 a 1 e empatou com TSV Havelse pelo mesmo placar.

Já o Borussia Dortmund passou por uma vitória de 2 a 1 sobre Monterrey, uma derrota de 3 a 2 para o Real Madrid, uma vitória de 8 a 1 sobre Siegen, outra de 3 a 2 contra LOSC e uma derrota de 2 a 1 para o Juventus.

Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund: prováveis escalações

Rot-Weiss Essen: Wienand; Alonso, Schultz, Kraulich; Safi, Moustier, Gjasula, Bouebari; Arslan, Musel; Martinovic.

Borussia Dortmund: Kobel; Mane, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Guirassy, Adeyemi.

FICHA TÉCNICA

Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund

Copa da Alemanha

Local: Stadion an der Hafenstraße, em Essen, Alemanha

Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 15h45