Exclusivo: Rony tranquiliza torcedores do Palmeiras após explosão em Abu Dhabi

O atacante paraense Rony disse que as explosões registradas em Abu Dhabi nesta terça-feira (8), após a vitória do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, não foram sentidas pelos jogadores da equipe. Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o atleta tranquilizou os torcedores palmeirenses.

De acordo com Rony, os membros da delegação não sentiram tremores e nem ouviram explosões ao redor do hotel onde estão hospedados. Os jogadores e comissão técnica do Verdão já voltaram do estádio onde venceram, mais cedo, o Al Ahly por 2 a 0, pela semifinal da competição.

Por volta da 1h do horário local, uma explosão foi registrada na cidade de Abu Dhabi. O incidente ocorreu perto da praia de Corniche, cerca de 20 km de distância do hotel palmeirense. Ainda não se sabe se o incidente se trata de um atentado terrorista.