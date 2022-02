Explosão é registrada em Abu Dhabi após vitória do Palmeiras no Mundial de Clubes; vídeo

Uma explosão foi registrada nesta terça-feira (8) na cidade de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. O incidente ocorreu a cerca de 20 km de distância do hotel onde está hospedado a delegação do Palmeiras. Os brasileiros estão no local onde disputam o Mundial de Clubes da Fifa.

Veja o momento da explosão:

Segundo informações de jornalistas locais, duas explosões aconteceram em um hotel perto da praia de Corniche. Ainda não se sabe se o incidente se trata de um atentado terrorista ou de vazamento de gás.

VEJA MAIS

Apesar da explosão, a delegação do Palmeiras está em segurança. O clube utilizou as redes sociais para tranquilizar os torcedores. Os jogadores e membros da comissão técnica já voltaram ao hotel após a vitória de 2 a 0 contra o Al Ahly que garantiu a vaga na decisão do Mundial.