Rony, do Palmeiras, elogia treinador e projeta final do Mundial: 'Queremos fazer história'

O atacante paraense Rony comemorou a classificação do Palmeiras para a final do Mundial de Clubes da Fifa. Segundo o jogador do Verdão, o desempenho palmeirense foi bom devido à preparação especial que o elenco teve para a partida contra o Al Ahly, pela semifinal do torneio. Ainda de acordo com Rony, a participação de Abel Ferreira, técnico alviverde, na vitória sobre os egípcios.

VEJA MAIS:

"Treinamos duas táticas e o plano do nosso professor graças a Deus deu certo e saímos com a vitória. Eu acredito que o Abel tem sempre um plano. Ele vai ter um pra vencer o adversário que a gente for enfrentar na final. Temos que esperar o nosso adversário, descansar, treinar e fazer uma grande partida", disse Rony.

Na tarde desta terça-feira (8) o Palmeiras não deu sopa para o azar e venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Raphael Veiga e Dudu. O time do técnico português Abel Ferreira aguarda quem passar de Chelsea, da Inglaterra, e Al Hilal, da Árabia Saudita, para conhecer o adversário da final.

Segundo Rony, o desempenho do Palmeiras no Mundial deste ano foi superior ao do ano passado devido à metodologia de treinamento. De acordo com o paraense, nesta temporada o elenco teve mais tempo para se preparar para o torneio.

"Em relação ao Mundial do ano passado, neste ano tivemos tempo pra treinar e se preparar. Ano passado nós não tivemos tempo pra treinar. Ganhamos a Libertadores e rapidamente viajamos. Nós precisamos nos preparar pra uma competição dessas, mentalmente e fisicamente. Neste ano tivemos a oportunidade de nos preparar, desde o Paulistão. Viemos fazer história pelo clube", avaliou o paraense.

O Palmeiras entra em campo pela grande final do Mundial de Clubes no sábado, às 13h30, horário de Brasília.