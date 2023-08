Rony, PH Ganso e Pikachu: veja números dos paraenses que podem ser convocados por Diniz na Seleção

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, convoca nesta sexta-feira (18) os jogadores que vão defender a equipe canarinho nos dois primeiros compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nos dias 8 e 12 de setembro, o time pentacampeão mundial enfrentará Bolívia e Colômbia, respectivamente.

VEJA MAIS

O primeiro duelo desta caminhada, contra os bolivianos, será no estádio Mangueirão, em Belém. E, desta vez, há uma possibilidade de jogadores paraenses defenderem a Seleção em um jogo disputado no Pará. Dos possíveis selecionáveis, três despontam como favoritos: Rony, Paulo Henrique Ganso e Yago Pikachu.

Rony

Rony esteve nos últimos três jogos da Seleção (Rafael Ribeiro/CBF)

Convocado para os três primeiros compromissos do Brasil - ainda sob o comando do interino Ramon Menezes - contra Marrocos, Guiné e Senegal, Rony é o grande favorito, entre os paraenses, a compor a lista de Fernando Diniz. Nesta temporada, o jogador acumula bons números atuando pelo Palmeiras. Desde janeiro, o atacante atuou 40 vezes com a camisa do Verdão, marcou 12 gols e deu 6 assistências.

Paulo Henrique Ganso

Ganso defendeu o Brasil entre 2010 e 2012 (Mowa Press/Divulgação)

Outro paraense com experiência de Seleção é o meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, clube que também tem como técnico Fernando Diniz, o comandante do Brasil. O jogador defendeu a Canarinha entre os anos de 2010 e 2012, quando atuava pelo Santos. No entanto, boas atuações pelo Tricolor Carioca nesta temporada e a ótima relação com Diniz credenciam Ganso à vaga. Desde janeiro, o atleta fez 38 jogos pelo Fluzão, marcou 4 gols e deu 6 assistências.

Yago Pikachu

Jogador paraense foi o destaque do FEC nos dois últimos anos (Mateus Lotif / Fortaleza EC)

É o único do trio que não tem experiência de Seleção, mas talvez é o que tenha mais regularidade nos últimos anos. Aos 31 anos, o lateral-direito/meia vem acumulando números expressivos pelo Fortaleza nas últimas três temporadas. Somente neste ano, o jogador tem 51 jogos disputados pelo Leão do Pici, 8 gols marcados e 8 assistências.