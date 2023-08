CBF anuncia data da primeira convocação de Fernando Diniz para jogo da Seleção, em Belém

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a primeira convocação de Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira será realizada no dia 18 de agosto, uma sexta-feira. O horário ainda não foi definido. O treinador, que continuará trabalhando também no Fluminense, chamará os jogadores para os dois primeiros compromissos pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026, marcados para setembro.

O Brasil fará sua estreia nas eliminatórias em casa, enfrentando a Bolívia no dia 8 de setembro, sexta-feira, no estádio Mangueirão, em Belém, a partir das 21h45. Em seguida, a seleção enfrentará o Peru, em Lima, no dia 12, terça-feira, confronto que será no Estádio Monumental de Lima, às 23h (de Brasília).

A lista de jogadores escolhidos por Diniz será divulgada no auditório da CBF, no Rio de Janeiro, seguida por uma entrevista coletiva do técnico de 49 anos. Ele permanecerá no cargo pelo menos até o meio de 2024, quando a CBF espera contar com a chegada do italiano Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, para comandar a Seleção na Copa América.

As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, classificarão seis seleções diretamente, com a sétima colocada disputando a repescagem. Ao todo, 10 países competirão na disputa pelas vagas.