Ancelotti fala com a CBF e diz que sua prioridade é o Real Madrid

O treinador do Real Madrid e possível técnico da seleção brasileira em 2024, Carlo Ancelotti, comunicou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que sua atual prioridade é o clube espanhol, com quem tem contrato por mais uma temporada. O contato do treinador italiano se deu após o presidente da entidade brasileira afirmar que Ancelotti comandaria a seleção na Copa América de 2024.

O jornal espanhol “Marca” ainda detalhou que Ancelotti teria ficado surpreso com a declaração de Ednaldo Rodrigues. A CBF quer Ancelotti no comando da Seleção Brasileira e contratou o treinador Fernando Diniz, do Fluminense, para atuar como interino no time nacional por um ano, até a possível chegada do italiano.

Apesar de parecer que Ancelotti já está garantido na seleção no próximo ano, a situação entre o treinador e a CBF ainda não foi firmada, tendo ficado apenas no campo da conversa. O italiano conquistou apenas a Copa do Rei na temporada passada, perdendo o Campeonato Espanhol para o Barcelona e sendo eliminado na semifinal da Champions League pelo Manchester City.

Fernando Diniz, por sua vez, já afirmou que seu contrato tem duração de apenas um ano e declarou que a situação da seleção na Copa América ainda não foi definida:

“A princípio, meu contrato é de um ano, e vou procurar fazer o melhor possível. Ainda não está decidido como vai ser a Copa América. Quanto ao Carlo Ancelotti, sei o planejamento da CBF e não posso falar sobre o que vai vir”, disse Diniz na coletiva de imprensa de sua apresentação.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)