Lula critica contratação de Carlo Ancelotti para a Seleção: 'Nunca foi técnico da Itália'

O presidente Lula manifestou sua apreensão em relação à contratação do italiano Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira a partir de 2024. No entanto, ele elogiou a escolha de Fernando Diniz como técnico interino da equipe.

Essas declarações foram dadas em uma entrevista ao SBT, que será exibida na noite desta quinta-feira, dia 6. Lula questionou por que Ancelotti não resolve os problemas da seleção italiana:

“Nunca foi técnico da Itália. Por que não resolve o problema da Itália, que não foi nem disputar a última Copa do Mundo?”, questionou o petista.

O presidente também afirmou ser admirador de Diniz, que assumirá a função de técnico da seleção enquanto continua trabalhando no Fluminense. No entanto, ele criticou a atual geração de jogadores brasileiros.

Lula elogiou a criatividade e personalidade de Diniz, acreditando que ele terá uma boa oportunidade e a aproveitará. No entanto, ressaltou que o problema não está no treinador, mas sim na qualidade dos jogadores brasileiros na atualidade.

"Gosto da criatividade do Diniz, da personalidade. Acho que é uma chance boa e acho que ele vai aproveitar bem. O problema não é o Diniz. O problema é que a gente não tem hoje a qualidade dos jogadores que a gente já teve em outras épocas. A gente está em uma entressafra não muito boa", avaliou o presidente. "A molecada sai do Brasil com 16, 17, 18 anos e só volta com 36, 37, 38. Ou seja, nós apresentamos um trabalhador no ápice e o contratamos aposentado", concluiu.