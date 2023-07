Paraense e jogador de Diniz no Flu, Ganso sobre possível chance na Seleção: 'Expectativa alta'

O meia paraense Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, falou sobre a possibilidade de voltar a vestir camisa da Seleção Brasileira. A Canarinho será treinada pelo treinador de Ganso no Flu, Fernando Diniz. Questionado sobre a possibilidade, em entrevista ao sportv, o atleta brincou sobre:

"Expectativa é grande, óbvio. Estou ali no dia a dia com ele, conheço há um tempo. Ele que é o treinador. Vai ficar ao critério dele, não adianta a gente chegar e falar 'tem que me levar'", disse o paraense.

Uma das criticas em relação a contratação de Fernando Diniz, antes da chegada de Carlo Ancelotti, é a diferença de estilo de jogo. Além disso, a forma como que os times que Diniz atuam costuma levar mais tempo para ser adaptada. Perguntado sobre, Ganso discordou e apontou que é mais fácil do que se pensa.

"É ao contrário, é mais rápido que você imagina. No primeiro dia, ele já consegue entregar e implementar isso. Serão jogadores de muita qualidade, se ele conseguir que os jogadores entendam isso, e ele vai conseguir, a gente tem tudo para voltar a ter uma seleção raiz. O jogo que o torcedor gosta de ver. Bonito e criativo, em que a tomada de decisão é do jogador", concluiu.

Fernando Diniz pode fazer a estreia pela Seleção no Estádio do Mangueirão. A CBF tem até o final de julho para decidir onde será o local da estreia, contra a Bolívia. O palco esportivo paraense disputa com outras praças, sendo Manaus o principal concorrente.