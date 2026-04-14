Ronaldo Fenômeno mira compra de novo clube no Brasil O ex-atacante voltou a agitar os bastidores — desta vez, com um novo projeto que pode colocá-lo novamente no comando de um clube brasileiro O Liberal 14.04.26 18h55 O Fenômeno está por trás de uma iniciativa que pretende assumir a SAF da Inter de Limeira, tradicional equipe do interior paulista. A articulação é liderada pelo empresário Enrico Ambrogini, antigo parceiro de Ronaldo nos tempos de Cruzeiro, e deve ganhar forma nos próximos dias com a apresentação de uma proposta oficial ao Conselho Deliberativo do clube. Nos bastidores, o projeto é tratado como ambicioso. O plano prevê um investimento que pode chegar a R$ 454 milhões ao longo de uma década, com metas esportivas claras: recolocar a equipe no mapa do futebol nacional e levá-la à elite do Campeonato Brasileiro em até oito anos. A execução, no entanto, dependerá do desempenho dentro de campo — um modelo que mistura risco, estratégia e visão de longo prazo. VEJA MAIS Botafogo é colocado à venda em anúncio de jornal em meio à crise financeira Além da participação no Botafogo, os clubes Lyon, da França, e RWDM Brussels, da Bélgica, também foram anunciados para venda. Vasco e Marcos Lamacchia direcionam acordo para venda da SAF por cifra superior a R$ 2 bilhões As negociações ainda passam pelo cronograma final de investimentos antes de ser levado aos conselheiros para aprovação A movimentação reforça o interesse contínuo de Ronaldo no modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), onde ele já deixou sua marca. O ex-camisa 9 tem buscado protagonismo na reconstrução de clubes, apostando em gestão profissional e reestruturação financeira como pilares. O histórico, porém, carrega nuances. Na Espanha, à frente do Real Valladolid, enfrentou pressão da torcida e temporadas instáveis entre as divisões - o clube atualmente está na segunda divisão. Já no Brasil, sua passagem pelo Cruzeiro teve outro tom: encontrou um clube afundado em dívidas, na Série B, e entregou uma instituição reorganizada, de volta à primeira divisão e com as contas sob controle — ainda que sem brilho esportivo constante. Agora, o Fenômeno volta a se posicionar no tabuleiro. A possível entrada na Inter de Limeira ainda depende de aprovação interna. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ronaldo Fenômeno SAF COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Vasco x Audax Italiano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sulamericana Vasco e Audax Italiano jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 14.04.26 20h00 DE VOLTA AO JOGO Ronaldo Fenômeno mira compra de novo clube no Brasil O ex-atacante voltou a agitar os bastidores — desta vez, com um novo projeto que pode colocá-lo novamente no comando de um clube brasileiro 14.04.26 18h55 Copa Sul-Americana Grêmio x Deportivo Riestra: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sulamericana Grêmio e Deportivo Riestra jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 14.04.26 18h00 Copa Sul-Americana São Paulo x O'Higgins: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sulamericana São Paulo e O'Higgins jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 14.04.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17