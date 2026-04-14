Ronaldo Fenômeno mira compra de novo clube no Brasil

O Fenômeno está por trás de uma iniciativa que pretende assumir a SAF da Inter de Limeira, tradicional equipe do interior paulista. A articulação é liderada pelo empresário Enrico Ambrogini, antigo parceiro de Ronaldo nos tempos de Cruzeiro, e deve ganhar forma nos próximos dias com a apresentação de uma proposta oficial ao Conselho Deliberativo do clube.

Nos bastidores, o projeto é tratado como ambicioso. O plano prevê um investimento que pode chegar a R$ 454 milhões ao longo de uma década, com metas esportivas claras: recolocar a equipe no mapa do futebol nacional e levá-la à elite do Campeonato Brasileiro em até oito anos. A execução, no entanto, dependerá do desempenho dentro de campo — um modelo que mistura risco, estratégia e visão de longo prazo.

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A movimentação reforça o interesse contínuo de Ronaldo no modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), onde ele já deixou sua marca. O ex-camisa 9 tem buscado protagonismo na reconstrução de clubes, apostando em gestão profissional e reestruturação financeira como pilares.

O histórico, porém, carrega nuances. Na Espanha, à frente do Real Valladolid, enfrentou pressão da torcida e temporadas instáveis entre as divisões - o clube atualmente está na segunda divisão. Já no Brasil, sua passagem pelo Cruzeiro teve outro tom: encontrou um clube afundado em dívidas, na Série B, e entregou uma instituição reorganizada, de volta à primeira divisão e com as contas sob controle — ainda que sem brilho esportivo constante.

Agora, o Fenômeno volta a se posicionar no tabuleiro. A possível entrada na Inter de Limeira ainda depende de aprovação interna.