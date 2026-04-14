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Botafogo é colocado à venda em anúncio de jornal em meio à crise financeira

Além da participação no Botafogo, os clubes Lyon, da França, e RWDM Brussels, da Bélgica, também foram anunciados para venda.

Estadão Conteúdo
fonte

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo)

A SAF do Botafogo foi colocada à venda. O anúncio ocorreu em meio à crise financeira do clube e foi veiculado no tradicional jornal inglês Financial Times, conforme informações confirmadas pelo Estadão.

A publicação foi feita pela Cork Gully, consultoria britânica que atua como administradora judicial da Eagle Football Holdings. Este grupo é ligado ao empresário John Textor.

No comunicado, a empresa informa a colocação de seus principais ativos à venda. Isso inclui participações majoritárias em três clubes: o Botafogo, o Lyon, da França, e o RWDM Brussels, da Bélgica.

O que está à venda: a estrutura da Eagle Football

O anúncio segue o modelo de classificados e convida interessados a enviarem propostas. Na prática, isso indica que o grupo está aberto a negociar o controle dessas equipes, abrindo caminho para a entrada de novos investidores.

A Eagle Football Holdings funciona como uma holding. Com a entrada em processo de administração, similar à recuperação financeira, seus ativos passaram a ser oferecidos ao mercado.

A SAF do Botafogo faz parte da estrutura do grupo comandado por Textor. Caso a venda seja concretizada, o clube carioca pode passar por uma mudança de controle, dependendo do interesse de investidores.

Situação financeira e gestão do Botafogo

A movimentação acontece em um momento delicado para o Botafogo. O clube enfrenta uma dívida de aproximadamente R$ 2,7 bilhões, além de um passivo circulante elevado.

Há preocupações sobre a continuidade operacional. Nos bastidores, existe insatisfação com a gestão de John Textor. O clube social avalia alternativas e mantém conversas com possíveis parceiros.

A gestão busca equilibrar as finanças e evitar sanções. Penhora de bens por atrasos em compromissos é uma das preocupações do clube neste momento.

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