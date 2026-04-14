Botafogo é colocado à venda em anúncio de jornal em meio à crise financeira Além da participação no Botafogo, os clubes Lyon, da França, e RWDM Brussels, da Bélgica, também foram anunciados para venda. Estadão Conteúdo 14.04.26 13h16 John Textor, dono da SAF do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo) A SAF do Botafogo foi colocada à venda. O anúncio ocorreu em meio à crise financeira do clube e foi veiculado no tradicional jornal inglês Financial Times, conforme informações confirmadas pelo Estadão. A publicação foi feita pela Cork Gully, consultoria britânica que atua como administradora judicial da Eagle Football Holdings. Este grupo é ligado ao empresário John Textor. No comunicado, a empresa informa a colocação de seus principais ativos à venda. Isso inclui participações majoritárias em três clubes: o Botafogo, o Lyon, da França, e o RWDM Brussels, da Bélgica. O que está à venda: a estrutura da Eagle Football O anúncio segue o modelo de classificados e convida interessados a enviarem propostas. Na prática, isso indica que o grupo está aberto a negociar o controle dessas equipes, abrindo caminho para a entrada de novos investidores. A Eagle Football Holdings funciona como uma holding. Com a entrada em processo de administração, similar à recuperação financeira, seus ativos passaram a ser oferecidos ao mercado. A SAF do Botafogo faz parte da estrutura do grupo comandado por Textor. Caso a venda seja concretizada, o clube carioca pode passar por uma mudança de controle, dependendo do interesse de investidores. Situação financeira e gestão do Botafogo A movimentação acontece em um momento delicado para o Botafogo. O clube enfrenta uma dívida de aproximadamente R$ 2,7 bilhões, além de um passivo circulante elevado. Há preocupações sobre a continuidade operacional. Nos bastidores, existe insatisfação com a gestão de John Textor. O clube social avalia alternativas e mantém conversas com possíveis parceiros. A gestão busca equilibrar as finanças e evitar sanções. Penhora de bens por atrasos em compromissos é uma das preocupações do clube neste momento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol SAF Botafogo crise financeira John Textor COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37