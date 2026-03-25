Vasco e Marcos Lamacchia direcionam acordo para venda da SAF por cifra superior a R$ 2 bilhões

O Vasco vive uma semana decisiva com a diretoria do clube e representantes do empresário Marcos Lamacchia "costurando" um acordo para a venda da SAF. Conforme o site GE.com, as negociações sobre a SAF podem ultrapassar os R$ 2 bilhões.

Os últimos dias foram marcados por análises financeiras e conversas para ajustar os detalhes do possível negócio. O cronograma final de investimentos ainda está sendo definido antes que o acordo seja apresentado aos conselheiros para aprovação.

Para que o acordo avance, uma lista de compromissos de investimentos está prevista para cada área do clube. Incluem-se transferências de atletas, folha de pagamento, infraestrutura em CT, fluxo de caixa, esportes olímpicos via lei de incentivo, além de toda a dívida do clube e da SAF.

Detalhes sobre Marcos Lamacchia

Marcos Faria Lamacchia, 47 anos, é filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ele fundou a Blue Star em 2011, gestora financeira de fundos de investimento, e atuou por anos como diretor da Crefisa e no banco Alfa.

Atualmente, Marcos Lamacchia reside entre Aspen, nos Estados Unidos, e São Paulo, acompanhando as negociações de perto. Ele acionou a estrutura jurídica e financeira de suas empresas para analisar os números do negócio e suas repercussões entre os torcedores vascaínos.

Otimismo e Recuperação Financeira do Vasco

Pedrinho, ex-jogador e atual presidente do Vasco, não se manifestou oficialmente, mas está otimista com um desfecho positivo. Existe a expectativa de que o empresário banque investimentos para além do mínimo obrigatório. O acordo de compra abrange 90% da SAF do Vasco, segundo o GE.com.

Enquanto foca no avanço da venda da SAF, o Vasco iniciou neste primeiro trimestre o pagamento inicial da recuperação judicial. A diretoria espera fechar março com quase R$ 20 milhões em dívidas pagas neste período.

Reação em Campo do Cruzmaltino

Em meio a essa transição, o Vasco já demonstra sinais de reação dentro de campo. Comandado pelo técnico Renato Gaúcho, o time soma três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, totalizando 11 pontos e ocupando o nono lugar no Campeonato Brasileiro.