Vasco e Marcos Lamacchia direcionam acordo para venda da SAF por cifra superior a R$ 2 bilhões As negociações ainda passam pelo cronograma final de investimentos antes de ser levado aos conselheiros para aprovação Estadão Conteúdo 25.03.26 9h27 Vasco x Remo pelo segundo turno da Série b ainda não tem data definida pela CBF (Rafael Ribeiro / Vasco) O Vasco vive uma semana decisiva com a diretoria do clube e representantes do empresário Marcos Lamacchia "costurando" um acordo para a venda da SAF. Conforme o site GE.com, as negociações sobre a SAF podem ultrapassar os R$ 2 bilhões. Os últimos dias foram marcados por análises financeiras e conversas para ajustar os detalhes do possível negócio. O cronograma final de investimentos ainda está sendo definido antes que o acordo seja apresentado aos conselheiros para aprovação. Para que o acordo avance, uma lista de compromissos de investimentos está prevista para cada área do clube. Incluem-se transferências de atletas, folha de pagamento, infraestrutura em CT, fluxo de caixa, esportes olímpicos via lei de incentivo, além de toda a dívida do clube e da SAF. Detalhes sobre Marcos Lamacchia Marcos Faria Lamacchia, 47 anos, é filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ele fundou a Blue Star em 2011, gestora financeira de fundos de investimento, e atuou por anos como diretor da Crefisa e no banco Alfa. Atualmente, Marcos Lamacchia reside entre Aspen, nos Estados Unidos, e São Paulo, acompanhando as negociações de perto. Ele acionou a estrutura jurídica e financeira de suas empresas para analisar os números do negócio e suas repercussões entre os torcedores vascaínos. Otimismo e Recuperação Financeira do Vasco Pedrinho, ex-jogador e atual presidente do Vasco, não se manifestou oficialmente, mas está otimista com um desfecho positivo. Existe a expectativa de que o empresário banque investimentos para além do mínimo obrigatório. O acordo de compra abrange 90% da SAF do Vasco, segundo o GE.com. Enquanto foca no avanço da venda da SAF, o Vasco iniciou neste primeiro trimestre o pagamento inicial da recuperação judicial. A diretoria espera fechar março com quase R$ 20 milhões em dívidas pagas neste período. Reação em Campo do Cruzmaltino Em meio a essa transição, o Vasco já demonstra sinais de reação dentro de campo. Comandado pelo técnico Renato Gaúcho, o time soma três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, totalizando 11 pontos e ocupando o nono lugar no Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco SAF venda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21 FUTEBOL Águia de Marabá pega o Monte Roraima-RR na estreia da Copa Norte Azulão terá o primeiro de dois compromissos fora de casa 25.03.26 8h20 FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 PAPÃO SUPREMO Paysandu leva susto no início, mas vence o GAS de virada em sua estreia na Copa Norte Papão sai atrás, mas domina o jogo, vira com Castro e Marcinho e fecha a conta com Ítalo; próximo desafio será contra o Guaporé, fora de casa, no dia 31. 24.03.26 22h38 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 DOMÍNIO Júnior Rocha exalta virada do Paysandu após susto: 'Empilhamos chances e controlamos o jogo' Treinador destaca dificuldade de enfrentar o GAS sem muitas informações, valoriza resposta do time após sair atrás e elogia apoio da torcida no Modelão 24.03.26 23h23