Roma x Stuttgart: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/01) pela Liga Europa

Roma e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

Roma vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Torino (X/ @OfficialASRoma)

Roma x Stuttgart disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 7° rodada da Liga Europa. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Toumba, em Salônica, Grécia. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir Roma x Stuttgart ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Roma e Stuttgart somam um total de 4 vitórias, 2 derrotas e 5 gols marcados na Europa League. Ambas as equipes passaram por 2 derrotas e 3 vitórias nas últimas rodadas, nessa ordem.

Stuttgart marcou 12 gols e vem de um empate de 1 a 1 com o Union Berlin. Já Roma marcou 10 gols e vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Torino.

Roma x Stuttgart: prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Christante, Kone, Wesley; Pellegrini, Dybala; Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Stuttgart: Nubel; Assignon, Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Andres; Leweling, Undav, Fuhrich; Demirovic. Técnico: Sebastian Hoeness.

FICHA TÉCNICA
Roma x Stuttgart
Europa League - Liga Europa
Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália
Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 17h

