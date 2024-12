Richarlison anuncia que será pai pela primeira vez: 'agora somos três'

O jogador de futebol Richarlison acaba de anunciar que será pai pela primeira vez. Por meio das redes sociais, o atleta e a namorada, Amanda Araujo, de 21, revelaram a novidade nesta terça-feira (10). "Agora somos três", escreveram os dois em uma publicação compartilhada.

Desde julho do ano passado, a ex-estudante de Direito foi apontada como novo affair do camisa 9 da Seleção. Tudo começou após o atleta comentar em fotos da ruiva com elogios apaixonados.

Somente em maio de 2024 os dois assumiram publicamente o relacionamento. Em setembro deste ano, o casal começou a morar juntos em Londres, na Inglaterra. Juntos, os dois já viajaram para lugares turísticos, como Ceará, no Brasil, e Tulum, no México.