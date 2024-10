Bola de Ouro 2024: Richarlison e Marta se revoltam sobre possibilidade de Vini Jr. não ganhar; vídeo

A informação de que Vinicius Jr. provavelmente não será eleito o melhor jogador do mundo no Bola de Ouro 2024 repercutiu entre os internautas e os atletas, inclusive os da Seleção Brasileira. O atacante Richarlison, que também joga pelo Tottenham, comentou sobre a possível não-nomeação do jogador do Real Madrid em uma publicação do perfil oficial da premiação no Instagram.

“Se o Vini não ganhar, olé, olé, olá. O pau vai quebrar”, escreveu Richarlison. A postagem acompanhava uma imagem com a programação e os horários da cerimônia de premiação, que ocorrerá nesta segunda-feira (28), a partir das 16h, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Também mostrando indignação quanto a situação, a jogadora brasileira Marta publicou um vídeo no story do Instagram dizendo que esperou o ano inteiro para ver a nomeação do brasileiro. “Eu esperei o ano inteiro para ver o Vini Jr. ser reconhecido merecidamente como melhor jogador da atualidade. E agora vem me dizer que não vão dar a Bola de Ouro pra ele? Que Bola de Ouro é essa?”, disse a jogadora.

Ausência do Real Madrid na premiação

Segundo fontes da rádio francesa RMC e do jornal espanhol Marca, Vini Jr. teria recebido a notícia de que não ganhará o prêmio, que deverá ir para o volante Rodri, do Manchester City, destaque na conquista da última Eurocopa pela seleção espanhola. Além de Vinicius, nenhum outro membro do Real Madrid, incluindo jogadores ou dirigentes, vai marcar presença no evento.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)