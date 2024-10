Bola de Ouro 2024: saiba quanto vale, em dinheiro, o cobiçado troféu de melhor jogador do mundo

Na próxima segunda-feira (28), o mundo do futebol estará de olhos voltados para o Théâtre du Châtelet, em Paris, onde será realizada a cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2024, um dos prêmios mais prestigiados do esporte. Mas você já se perguntou quanto vale, em dinheiro, o cobiçado troféu?

Grandes nomes como Vini Jr., Jude Bellingham e Rodri estão na disputa pela honraria concedida pela revista France Football ao melhor jogador da temporada. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 16h (horário de Brasília), pela TNT e pelo serviço de streaming HBO Max.

Prêmio Bola de Ouro realiza sua 68ª edição em 2024. (Foto/ESPN Press Room)

Quanto vale a Bola de Ouro?

Apesar do valor inestimável que o prêmio representa para os atletas, seu valor físico pode ser calculado. O troféu não é feito de ouro maciço, mas é banhado em ouro de 18 quilates, contendo cerca de 5 quilos do material.

💰 Estima-se que, para sua produção, o custo do troféu gire em torno de 3 mil euros (aproximadamente R$ 18,5 mil). No entanto, devido ao prestígio e importância do prêmio no cenário futebolístico mundial, seu valor simbólico pode ser considerado muito maior, chegando a 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões).

A estrutura da Bola de Ouro é composta por duas placas de latão, soldadas e moldadas no formato de uma bola de futebol, que é preenchida com um material semelhante à cera antes de receber o banho de ouro.

Além disso, a peça fica sobre uma base feita de pirita, um mineral conhecido como "ouro de tolo", por sua semelhança com o ouro, mas sem o mesmo valor. O troféu mede 31 centímetros de altura e 23 centímetros de largura, pesando cerca de sete quilos no total.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Bola de Ouro: saiba quem é o único brasileiro a votar na premiação ]]

🏆 Finalistas Bola de Ouro masculino

Jude Bellingham – Real Madrid

Rubén Dias – Manchester City

Phil Foden – Manchester City

Federico Valverde – Real Madrid

Emiliano Martínez – Aston Villa

Erling Haaland – Manchester City

Nico Williams – Athletic Bilbao

Granit Xhaka – Bayer Leverkusen

Artem Dovbyk – Dnipro-1/Girona/Roma

Toni Kroos – Real Madrid (aposentado)

Vinicius Jr. – Real Madrid

Dani Olmo – RB Leipzig/Barcelona

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Martin Ödegaard – Arsenal

Mats Hummels – Borussia Dortmund

Rodri – Manchester City

Harry Kane – Bayern de Munique

Declan Rice – Arsenal

Vitinha – PSG

Cole Palmer – Chelsea

Dani Carvajal – Real Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

Bukayo Saka – Arsenal

Hakan Çalhanoğlu – Inter de Milão

William Saliba – Arsenal

Kylian Mbappé – PSG/Real Madrid

Lautaro Martínez – Inter de Milão

Ademola Lookman – Atalanta

Toni Rüdiger – Real Madrid

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

🏆 Finalistas Bola de Ouro feminino

Aitana Bonmatí – Barcelona

Tarciane – Corinthians/Houston Dash

Gabi Portilho – Corinthians

Barbra Banda – Shangai RCB/Orlando Pride

Lauren Hemp – Manchester City

Trinity Rodman – Washington Spirit

Ada Hegerberg – Lyon

Manuela Giugliano – Roma

Mallory Swanson – Chicago Red Stars

Glodis Viggosdottir – Bayern de Munique

Mariona Caldentey – Barcelona/Arsenal

Lauren James – Chelsea

Lea Schuller – Bayern de Munique

Patricia Guijarro – Barcelona

Tabitha Chawinga – PSG/Lyon

Caroline Graham Hansen – Barcelona

Lindsey Horan – Lyon

Sjoeke Nusken – Chelsea

Yui Hasegawa – Manchester City

Lucy Bronze – Barcelona/Chelsea

Salma Paralluelo – Barcelona

Giulia Gwinn – Bayern de Munique

Khadija Shaw – Manchester City

Alexia Putellas – Barcelona

Grace Geyoro – PSG

Sophia Smith – Portland Thorns

Ewa Pajor – Wolfsburg/Barcelona

Alyssa Naeher – Chicago Red Stars

Mayra Ramirez – Levante/Chelsea

Marie-Antoinette Katoto – PSG

🏆 Ganhadores da Bola de Ouro

2023 – Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

2022 – Karim Benzema (Real Madrid)

2021 – Lionel Messi (Barcelona)

2019 – Lionel Messi (Barcelona)

2018 – Luka Modric (Real Madrid)

2017 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015 – Lionel Messi (Barcelona)

2014 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2013 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2012 – Lionel Messi (Barcelona)

2011 – Lionel Messi (Barcelona)

2010 – Lionel Messi (Barcelona)

2009 – Lionel Messi (Barcelona)

2008 – Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2007 – Kaká (Milan)

2006 – Fabio Cannavaro (Real Madrid)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Barcelona)

2004 – Andriy Shevchenko (Milan)

2003 – Pavel Nedved (Juventus)

2002 – Ronaldo Fenômeno (Real Madrid)

2001 – Michael Owen (Liverpool)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em OLiberal.com)