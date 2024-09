Vini Jr. é indicado ao prêmio Bola de Ouro; confira a lista de concorrentes do brasileiro

O brasileiro Vinícius Junior, atacante do Real Madrid e Seleção Brasileira, foi selecionado como um dos finalistas ao prêmio Bola de Ouro 2023-24, concedido pela revista France Football. Após uma temporada marcante no cenário europeu, o jogador de 24 anos disputará o título de melhor do mundo com outros 29 atletas, incluindo Rodri (Manchester City), Jude Bellingham e Kylian Mbappé (ambos também do Real Madrid). A lista de indicados foi revelada nesta quarta-feira (4/09), durante uma cerimônia.

O grande vencedor será anunciado no dia 28 de outubro, no Théatre du Chatelet, em Paris.

Como peça-chave na linha de frente do Real Madrid na última temporada, Vini Jr. é um dos favoritos à honraria. O brasileiro marcou 24 gols e contribuiu com 9 assistências em 39 jogos, apesar de ter enfrentado uma lesão que o afastou por parte da temporada. Ainda assim, ele foi crucial ao retornar, destacando-se na reta final, inclusive ao balançar as redes na final da Champions League, realizada em Wembley.

VEJA MAIS



Vini Jr. busca encerrar um jejum de 17 anos sem um brasileiro eleito como melhor do mundo, desde a conquista de Kaká. Entre os principais concorrentes do atacante estão Rodri, que brilhou na Eurocopa e foi eleito o melhor jogador do torneio, além de seus atuais companheiros de equipe Jude Bellingham e Kylian Mbappé, este último reconhecido pela temporada destacada que teve no PSG. Além deles, nomes de peso como Erling Haaland, Kevin De Bruyne e Phil Foden, todos do Manchester City, também figuram entre os candidatos ao troféu.

Veja a lista de indicados ao Bola de Ouro:



- Vinícius Júnior (Real Madrid)

- Jude Bellingham (Real Madrid)

- Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão)

- Dani Carvajal (Real Madrid)

- Ruben Dias (Manchester City)

- Artem Dovbik (Roma)

- Phil Foden (Manchester City)

- Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

- Erling Haaland (Manchester City)

- Mats Hummels (Borussia Dortmund)

- Harry Kane (Bayern de Munique)

- Toni Kroos (Real Madrid)

- Ademola Lookman (Atalanta)

- Emiliano Martinez (Aston VIlla)

- Lautaro Martinez (Inter de Milão)

- Kylian Mbappé (Real Madrid)

- Martin Odegaard (Arsenal)

- Dani Olmo (RB Leipzig)

- Cole Palmer (Chelsea)

- Declan Rice (Arsenal)

- Rodri (Manchester City)

- Antonio Rüdiger (Real Madrid)

- Bukayo Saka (Arsenal)

- William Saliba (Arsenal)

- Federico Valverde (Real Madrid)

- Vitinha (PSG)

- Nico Williams (Athletic Bilbao)

- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

- Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

- Lamine Yamal (Barcelona)