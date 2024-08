É oficial! Vinícius Júnior anuncia decisão sobre proposta bilionária do futebol saudita

Candidato à Bola de Ouro e ao prêmio de melhor jogador do mundo na última temporada, Vinícius Júnior recebeu proposta bilionária do futebol saudita para se tornar o maior nome da liga e da Copa do Mundo de 2034, que acontecerá no país árabe. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) sinalizou com a oferta, mas o atacante do Real Madrid rejeitou nesse primeiro momento.

Segundo informações do site The Athletic, o fundo procurou os representantes do atleta para apresentar a proposta, que o transformaria no embaixador do Mundial da Arábia Saudita e no atleta mais bem pago do mundo. A oficialização do país saudita como sede da Copa só acontecerá em dezembro, no congresso da Fifa, mas a candidatura da Arábia Saudita concorre sozinha até o momento.

Nem Real Madrid e nem Vini Jr. se mostraram interessados na transferência neste momento. Por parte do clube, uma negociação só ocorreria caso o PIF estivesse disposto a arcar com a multa rescisória de 1 bilhão de euros (cerca de RS 6 bilhões). Do lado do jogador, ele entende que, em Madri e no Campeonato Espanhol, ele teria chances de conquistar a Bola de Ouro e vive o melhor momento da carreira até agora.

As conversas entre o fundo saudita e os representantes do atleta devem continuar no futuro. Aos 24 anos, Vini Jr. tem contrato com o Real Madrid até 2028 e poderá formar um poderoso quarteto com Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Rodrygo a partir da nova temporada europeia, que começa neste mês.

Ao longo dos últimos meses, o governo saudita também chegou a ventilar a contratação de Kevin de Bruyne, do Manchester City, mas o negócio não avançou. Para reforçar o campeonato local e sediar a Copa do Mundo de 2034, a Arábia Saudita trouxe Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, entre outros atletas, para reforçar times como Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad.

Se fosse contratado pelo valor da multa rescisória, Vini Jr. se tornaria a contratação da história do futebol, ultrapassando os 222 milhões de euros (cerca de R$ 880 milhões) pagos pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona por Neymar, em 2017. Desde então, nenhuma outra negociação ultrapassou a casa dos 220 milhões de euros.

Vini Jr. chegou ao Real Madrid em 2018, contratado junto ao Flamengo por 45 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões à época). Em 2024, é o favorito para a conquista da Bola de Ouro, premiação entregue pela revista France Football, em outubro deste ano