Arábia Saudita quer Vini Jr. e pretende fazer proposta bilionária pelo jogador

O futebol árabe quer mais uma superestrela para fazer parte do liga nacional do país. De acordo com informações da imprensa internacional, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) pretende contratar o atacante brasileiro Vini Jr. para o Al-Ahli até a Copa do Mundo de 2034. As negociações estão em andamento com o Real Madrid.

Este pode ser a maior transação do futebol mundial. O clube espanhol teria informado que só negocia se a multa rescisória foi de 1 bilhão de euros, mais de R$ 6 bilhões. Vini tem teve o contrato com o Real renovado até 2027. Segundo o jornal "The Athletic", os investidores sauditas estão confiantes para as negociações.

VEJA MAIS

Vini Jr. tem apenas 24 anos e é a principal estrela do Real Madrid atualmente. Com a última temporada, o jogador é cotado para ganhar o prêmio Bola de Ouro. Há alguns anos, a Arabia Saudita tem tentado potencializar o futebol local. Os investidores já fizeram contratações de peso para dar mais visibilidade para a modalidade no país. Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar são alguns dos nomes que estão jogando na liga saudita.

Ainda segundo a publicação, o brasileiro já estaria ciente do interesse dos sauditas, mas não teria vontade de trocar a Espanha pela Arábia nesse momento. O Al-Ahli pretende pagar R$ 6 bilhões (somando salário e bônus) ao atacante por cinco anos de contrato.

O interesse todo pelo jogador tem outro motivo. O país vai sediar a Copa do Mundo de 2034 e quer que Vini seja o embaixador do evento. Se a transação for confirmada, será a maior da história do futebol mundial.