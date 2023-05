Richard é afastado do Cruzeiro por estar supostamente envolvido em esquemas de apostas

Nesta quarta-feira (10), o Cruzeiro anunciou por meio das redes sociais o afastamento do volante Richard do elenco principal do time. O jogador foi citado nas investigações do Ministério Público de Goiás sobre esquemas de manipulação de apostas durante o Brasileirão.

Portanto, o volante já não joga no jogo desta noite contra o Fluminense, pelo Brasileirão, às 21h30, na Estádio Mineirão, casa do Cruzeiro.

A suposta participação de Richard em esquemas com apostadores teria acontecido quando o ele ainda atuava no Ceará. O nome do volante foi mencionado em conversas obtidas pelo Ministério Público de Goiás. Até o momento, o jogador não se pronunciou sobre o caso. Ele ainda não foi denunciado, e nem se tornou réu no caso.



VEJA MAIS

Na operação Penalidade Máxima II, o MP está investigando pelo menos 16 pessoas envolvidas em esquemas de apostas em jogos das Séries A e B do Brasileirão. Os atletas e outros envolvidos, vão responder e a penalidade chega a seis anos de prisão.

Já foram denunciados 14 jogadores envolvidos em esquemas de apostas, e 10 apostadores e aliciadores. Os nomes de outros jogadores supostamente envolvidos nos esquemas foram divulgados, entre eles Pedrinho e Bryan, que foram afastados do Athletico-PR, e Vitor Mendes, zagueiro paraense do Fluminense que também foi afastado do Laranjeiras, time para o qual está emprestado até dezembro.