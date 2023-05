Athletico-PR afasta Pedrinho e Bryan após jogadores serem citados em operação do MP de Goiás

O Athletico Paranaense anunciou nesta quarta-feira (10), o afastamento dos jogadores Pedrinho e Bryan García após ambos serem citados em um esquema de apostas, investigado pelo Ministério Público de Goiás.

Nas redes sociais, o clube informou primeiramente que o lateral foi afastado ‘preventivamente das atividades com o elenco principal’, estando fora da partida com o Internacional, que acontece hoje, às 19h, pela quinta rodada do Brasileirão. Mais tarde, o afastamento de Bryan e seu retorno para Curitiba foi anunciado no perfil do time.

O nome de Pedrinho e Bryan aparecem em uma planilha de apostadores, divulgada pelo O Globo nesta quarta-feira (10), que consta na operação “Penalidade Máxima”, investigada pelo Ministério Público de Goiás. A investigação apura o esquema de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro de 2022 e um suposto controle de pagamentos, que varia entre R$50 e R$80 mil.

Até o momento, os jogadores não foram denunciados e nem se tornaram réus do caso. Na última terça-feira a Justiça de Goiás aceitou a denúncia do MP contra 16 outros investigados na operação “Penalidade Máxima II”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)