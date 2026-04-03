Rayo Vallecano x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/04) por La Liga Rayo Vallecano e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 03.04.26 15h00 O Rayo Vallecano soma apenas 3 pontos a mais que Elche (Facebook/ @rvmoficial) Rayo Vallecano x Elche disputam hoje, sexta-feira (03/04), a 30° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Rayo Vallecano x Elche ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Elche é o 17° colocado de La Liga e acumula 6 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, 38 gols marcados e 46 gols sofridos. O time passou por vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. Já Rayo Vallecano ocupa a 14° posição e soma um total de 7 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, 28 gols marcados e 35 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Nassr x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Rayo Vallecano x Elche: prováveis escalações Rayo Vallecano: Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría, Óscar Valentín, Pedro Díaz, Carlos Martín, Gerard Gumbau, Fran Pérez, Jorge De Frutos Elche: Matías Dituro, David Affengruber, Víctor Chust, Pedro Bigas, Tete Morente, Germán Valera, Aleix Febas, Grady Diangana, Marc Aguado, Rafa Mir, Álvaro Rodríguez FICHA TÉCNICA Rayo Vallecano x Elche Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha Data/Horário: 03 de abril de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave La Liga 2026 jogos de hoje Rayo Vallecano Elche COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 Futebol Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional 05.04.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.04.26 7h00 Campeonato Português Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal Sporting e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.04.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37