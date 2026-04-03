Rayo Vallecano x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/04) por La Liga

Rayo Vallecano x Elche disputam hoje, sexta-feira (03/04), a 30° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Rayo Vallecano x Elche ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Elche é o 17° colocado de La Liga e acumula 6 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, 38 gols marcados e 46 gols sofridos. O time passou por vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol.

Já Rayo Vallecano ocupa a 14° posição e soma um total de 7 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, 28 gols marcados e 35 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

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Rayo Vallecano x Elche: prováveis escalações

Rayo Vallecano: Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría, Óscar Valentín, Pedro Díaz, Carlos Martín, Gerard Gumbau, Fran Pérez, Jorge De Frutos

Elche: Matías Dituro, David Affengruber, Víctor Chust, Pedro Bigas, Tete Morente, Germán Valera, Aleix Febas, Grady Diangana, Marc Aguado, Rafa Mir, Álvaro Rodríguez

FICHA TÉCNICA

Rayo Vallecano x Elche

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha

Data/Horário: 03 de abril de 2026, 16h