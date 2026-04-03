Al-Nassr x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 03.04.26 14h00 Al Nassr soma 59 pontos a mais que Al Najma e está em uma sequência de 12 vitórias pela Série A saudita (X/ @AlNassrFC) Al-Nassr x Al-Najma disputam hoje, sexta-feira (03/04), a 27° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Nassr x Al-Najma ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Nassr lidera o Campeonato Saudita e acumula 22 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 71 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está em uma sequência de 12 vitórias pela competição. Já Al Najma é o lanterna da Série A saudita com 1 vitória, 5 empates, 20 derrotas, 23 gols marcados e 61 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 5 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Ittihad x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al-Hazm jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Nassr x Al Najma: prováveis escalações Al Nassr: Bento; Boushal, Al-Ghannam, Alamri e Iñigo Martínez; Angelo Gabriel, Brozovic, Ghareeb e Sadio Mané; Alhamddan e João Félix. Al Najma: Victor Braga; Al Hawsawi, Abdulaziz, Samir e Al-Subaie; Guga, Emad, Bilal Boutobba e Majed; Lazaro e Felippe Cardoso. FICHA TÉCNICA Al Nassr x Al Najma Campeonato Saudita Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 03 de abril de 2026, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Saudita Al Nassr Al Najma jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 Futebol Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional 05.04.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.04.26 7h00 Campeonato Português Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal Sporting e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.04.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37