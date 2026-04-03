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Al-Nassr x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pelo Campeonato Saudita

Al Nassr e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Nassr soma 59 pontos a mais que Al Najma e está em uma sequência de 12 vitórias pela Série A saudita (X/ @AlNassrFC)

Al-Nassr x Al-Najma disputam hoje, sexta-feira (03/04), a 27° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Nassr x Al-Najma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr lidera o Campeonato Saudita e acumula 22 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 71 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está em uma sequência de 12 vitórias pela competição.

Já Al Najma é o lanterna da Série A saudita com 1 vitória, 5 empates, 20 derrotas, 23 gols marcados e 61 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 5 derrotas.

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Al-Nassr x Al Najma: prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Boushal, Al-Ghannam, Alamri e Iñigo Martínez; Angelo Gabriel, Brozovic, Ghareeb e Sadio Mané; Alhamddan e João Félix.

Al Najma: Victor Braga; Al Hawsawi, Abdulaziz, Samir e Al-Subaie; Guga, Emad, Bilal Boutobba e Majed; Lazaro e Felippe Cardoso.

FICHA TÉCNICA
Al Nassr x Al Najma
Campeonato Saudita
Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 03 de abril de 2026, 15h

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