Al-Ittihad x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al-Hazm jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 03.04.26 12h15 Al Ittihad soma 11 pontos a mais que Al Hazm (X/ @ittihad_en) Al Ittihad x Al-Hazm disputam hoje, sexta-feira (03/04), a 27° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 13h15 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Ittihad x Al-Hazem ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ittihad está em 6° lugar na Série A saudita e acumula 12 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 41 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já Al Hazm ocupa a 10° posição com 8 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 29 gols marcados e 47 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Ittihad x Al Hazem: prováveis escalações Al Ittihad: Rajkovic; Rosier, Saud Abdulhamid, Al-Shanqiti e Ahmed Sharahili; Fabinho e Aouar; Diaby, Bergwijn e Roger Fernandes; En-Nesyri. Técnico: Sérgio Conceição. Al Hazm: Bruno Varela; Al Rashed, Boutouil, Tanker, Al Nakhli; Bah; Mokwana, Oumarou, Fábio Martins, Aldhuwayhi; Al-Somah. Técnico: Jalel Kadri. FICHA TÉCNICA Al Ittihad x Al Hazm Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 03 de abril de 2026, 13h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Campeonato Saudita Al Ittihad Al Hazm COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 Futebol Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional 05.04.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.04.26 7h00 Campeonato Português Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal Sporting e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.04.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37