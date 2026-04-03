Al-Ittihad x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelo Campeonato Saudita

Al Ittihad x Al-Hazm disputam hoje, sexta-feira (03/04), a 27° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 13h15 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ittihad x Al-Hazem ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad está em 6° lugar na Série A saudita e acumula 12 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 41 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Al Hazm ocupa a 10° posição com 8 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 29 gols marcados e 47 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato.

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Al-Ittihad x Al Hazem: prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Rosier, Saud Abdulhamid, Al-Shanqiti e Ahmed Sharahili; Fabinho e Aouar; Diaby, Bergwijn e Roger Fernandes; En-Nesyri. Técnico: Sérgio Conceição.

Al Hazm: Bruno Varela; Al Rashed, Boutouil, Tanker, Al Nakhli; Bah; Mokwana, Oumarou, Fábio Martins, Aldhuwayhi; Al-Somah. Técnico: Jalel Kadri.

FICHA TÉCNICA

Al Ittihad x Al Hazm

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 03 de abril de 2026, 13h15