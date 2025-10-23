Rapid Wien x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Liga Conferência

Rapid Wien x Fiorentina disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 2° rodada da Liga Conferência. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Allianz, em Viena, Áustria. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Rapid Viena x Fiorentina?

A partida não terá transmissão oficial pelo Brasil, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Rapid Wien estreou com uma derrota de 4 a 1 para o Lech Poznan. Já a Fiorentina iniciou com uma vitória de 2 a 0 sobre o Sigma.

Rapid x Fiorentina: prováveis escalações

Rapid Wien: Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn; Seidl, Amane; Wurmbrand, Gulliksen, Radulovic; Mbuyi.

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Caviglia, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.

FICHA TÉCNICA

Rapid Wien x Fiorentina

Conference League

Local: Estádio Allianz, em Viena, Áustria

Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 13h45