Edição do Dia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al Feiha x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pelo Campeonato Saudita

Al-Feiha e Al-Taawon jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Taawon soma 4 pontos a mais que Al Feiha na Série A saudita (X/ @AltaawounFC)

Al-Feiha x Al-Taawon disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h (horário de Brasília), no Estádio Al-Majma'ah, em Al-Majma'ah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Feiha x Al-Taawon ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Taawon é o 3° colocado do Campeonato Saudita e acumula um total de 4 vitórias, 1 derrota, 14 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Al Feiha ocupa a 10° posição da competição e soma 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 6 gols sofridos.

Al-Feiha x Al Taawon: prováveis escalações

Al Feiha: Mosquera; Al Baqawi, Smalling, Villanueva, Bamsaud; Alfa Semedo; Rayan bin Enad, Jason, Benzia, Sakala; Ganvoula. Técnico: Pedro Emanuel.

Al Taawon: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Feiha x Al Taawon 
Campeonato Saudita
Local: Estádio Al-Majma'ah, em Al-Majma'ah, Arábia Saudita
Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 12h

.
