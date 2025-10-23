Al Feiha x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pelo Campeonato Saudita Al-Feiha e Al-Taawon jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 23.10.25 11h00 Al Taawon soma 4 pontos a mais que Al Feiha na Série A saudita (X/ @AltaawounFC) Al-Feiha x Al-Taawon disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h (horário de Brasília), no Estádio Al-Majma'ah, em Al-Majma'ah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Feiha x Al-Taawon ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Taawon é o 3° colocado do Campeonato Saudita e acumula um total de 4 vitórias, 1 derrota, 14 gols marcados e 9 gols sofridos. Já Al Feiha ocupa a 10° posição da competição e soma 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Al-Feiha x Al Taawon: prováveis escalações Al Feiha: Mosquera; Al Baqawi, Smalling, Villanueva, Bamsaud; Alfa Semedo; Rayan bin Enad, Jason, Benzia, Sakala; Ganvoula. Técnico: Pedro Emanuel. Al Taawon: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Feiha x Al Taawon Campeonato Saudita Local: Estádio Al-Majma'ah, em Al-Majma'ah, Arábia Saudita Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 12h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Feiha Al Taawon jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Saudita Al Feiha x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pelo Campeonato Saudita Al-Feiha e Al-Taawon jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.10.25 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/10) pelo Brasileirão Bahia e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.10.25 18h00 Copa Libertadores da América Flamengo x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/10) da Libertadores Flamengo e Racing Club jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19