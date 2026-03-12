Águia de Marabá enfrenta o Madureira por vaga na quarta fase da Copa do Brasil

Em busca de mais uma campanha histórica, o Águia de Marabá encara nesta quinta-feira (12) o Madureira-RJ, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Azulão quer mais uma vitória para avançar no torneio e garantir a cota de R$ 1,07 milhão.

O Azulão entrou na competição na segunda fase. Enfrentou o Independência-AC, no Zinho de Oliveira, e venceu por 2 a 0, garantindo a vaga na terceira etapa. Agora, o desafio será fora de casa.

O Madureira chegou até a semifinal do Campeonato Carioca. O time encarou o Flamengo e foi eliminado, após sofrer uma goleada por 8 a 0 no jogo de volta. Já na Copa do Brasil, o Tricolor Suburbano superou o Baré-RO por 3 a 0 e o ABC-RN por 1 a 0.

Assim, a equipe carioca conta com o fato de jogar em casa para superar o Águia, que chega à terceira fase da competição pela terceira vez em quatro edições (2023, 2024 e 2026 — em 2025, o clube foi eliminado pelo Fluminense na primeira etapa).

A partida contra o Madureira será nesta quinta-feira (12), a partir das 18h, no Estádio Conselheiro Galvão. Para o duelo, o técnico Julio Cesar terá todos os jogadores à disposição.

Premiação

Caso o Azulão passe para a próxima fase, a equipe irá embolsar mais R$ 1,07 milhão, que é a cota destinada aos clubes da Série C, D e sem divisões. Até o momento, o Águia já garantiu R$ 1,78 milhão (R$ 830 mil da segunda fase e R$ 950 mil da terceira) na competição nacional.

Vale destacar que, nesta edição, com o aumento do número de clubes participantes (126), as fases da competição também aumentaram e agora são nove. Com isso, as cotas diminuíram. No último ano, na terceira etapa, equipes da Série C, D ou sem divisão ganhavam R$ 2.315.250.

O duelo entre Águia de Marabá e Madureira será em jogo único. O vencedor avança e garante a cota milionária.