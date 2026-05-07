Protestos da torcida do Independiente Medellín-COL cancela jogo do Flamengo Estadão Conteúdo 07.05.26 23h16 Um clima de caos nas arquibancadas adiou o duelo entre Independiente Medellín e Flamengo, nesta quinta-feira, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Com um minuto de bola rolando, torcedores começaram a atirar objetos e sinalizadores, além de tentarem invadir o gramado. Por questões de segurança, os dois times foram para os vestiários rapidamente, aos cinco minutos. O alvo principal do protesto da torcida do Medellín é contra o ex-presidente e sócio majoritário da SAF do clube, Raúl Giraldo. Após a eliminação na liga colombiana, o dirigente insultou os torcedores do próprio clube, fazendo sinais de "dinheiro". Após o episódio, Raúl Giraldo renunciou ao cargo de presidente, mas seguiu no comando da SAF. A torcida quer ele fora de tudo. O time terminou a competição em 11º lugar e não vai disputar nenhuma competição sul-americana em 2027. Após 35 minutos de paralisação, a Conmebol anunciou através do sistema de som do estádio que o duelo estava suspenso, até que os torcedores da "Resistência Norte", precursora do protesto, fossem retirados. Depois de muita espera, de 90 minutos, com a confusão ainda acontecendo entre torcedores e polícia, o confronto foi definitivamente cancelado. O caso agora será encaminhado ao Tribunal de Justiça e o flamengo, com certeza, será considerado vencedor. Nos vestiários, os jogadores do Flamengo trataram de tranquilizar a família e os torcedores. O meia Jorginho usou seu perfil nas redes sociais para mostrar como está o clima no vestiário. Ele aparece ao lado de Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Léo Ortiz e Léo Pereira: "Estamos bem e aguardando". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Independiente Medellín Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400 07.05.26 18h35 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Messi posta foto dormindo com a taça da Copa do Mundo e recebe mensagem de Suárez: 'dormiste mal?' Jogador argentino fez questão de postar uma foto no Instagram, mostrando a taça da Copa do Mundo conquistada no Catar 20.12.22 10h00 Futebol Variações: Treinador do Paysandu testa possibilidades para decisão Paysandu confia que pode selar permanência na Série B 21.11.18 21h43 futebol Ex-Milan e Seleção posta um Leão no Twitter e torcida do Remo se anima Diretor de futebol do Remo entrou na "jogada" na rede social 08.05.26 0h08 futebol Solidariedade: Presidente do Remo doa camisa do clube para rifa de torcedora com deficiência auditiva Rifa ocorre no dia do aniversário do Remo: dia 5 de fevereiro 16.12.20 19h03