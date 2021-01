Ex-Milan e Seleção posta um Leão no Twitter e torcida do Remo se anima

O atacante Alexandre Pato, revelado pelo Internacional-RS e com passagens pelo Milan e Seleção Brasileira, agitou o Twitter na noite de quinta-feira (22). Na rede social, o jogador postou um emoji de um Leão. Mas o caso passou a animar a torcida do Remo depois que o diretor de futebol do clube, Yan Oliveira, "respondeu" em seu perfil com o som emitido por patos:

Quak — Yan (@yanoliveira1905) January 22, 2021

Independente se uma negociação esteja ocorrendo ou não, fato é que bastou isso para que a torcida do Remo se animasse com uma possível contratação de Alexandre Pato à Série B. Ainda mais com a melhora financeira esperada com o acesso à Segundona:

O pato vem aí e o bicho vai pegar! — Remista eternamente (@sd_andrade1) January 22, 2021

Dps do Gedoz, eu não duvido de mais nada. Seja oq Deus quiser 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😅😅😅 — Cavalinho do Clube do Remo (@CavaloZueiroCR) January 22, 2021

alexandre pato confirmado no remo — joão (@jaojoes) January 22, 2021

Pato ? — Marcus vinicius (@Markynhokynho) January 22, 2021

O que não é brincadeira é que nos últimos meses, o atacante Alexandre Pato teve seu nome associados a outros Leões, o Sport-PE e Fortaleza-CE, clubes que estão na Série A do Brasileiro. Será que o Remo entrará na parada, torcedor?