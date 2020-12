Solidariedade: Presidente do Remo doa camisa do clube para rifa de torcedora com deficiência auditiva

Ações simples são capazes de fazer a diferença em muitas vidas e o esporte não fica fora dessa realidade. É o que mostra a história de Raissa Sarquis, professora e torcedora do Remo, que possui uma deficiência auditiva.

Com uma deficiência moderada no ouvido direito e severa do lado esquerdo, Raissa necessita de uma prótese auditiva. Porém, o preço alto apresentou-se como mais um desafio para a professora.

"Eu tenho essa deficiência desde criança. Já tinha usado aparelho antes, mas eles ficaram obsoletos. Quando fiz os novos exames, precisei de próteses novas e me assustei com o orçamento. Ficou no valor de R$ 8,500 mil", afirmou ao O Liberal.

Solidariedade

É aí que entra o presidente do Remo, Fábio Bentes. Raissa faz parte da torcida feminina e animadoras do clube, as Leoas Azulinas. Uma das amigas de Raissa procurou a ajuda de do mandatário, que enviou um presente que poderá ser rifado para ajudar a arcar com os custos.

"Comentei com minhas amigas leoas e uma delas sugeriu falar com o Fábio, ela mesma tomou a iniciativa e falou com ele. Fábio prontamente se comprometeu em ajudar e doou uma camisa para ser autografada pelos jogadores. Decidi fazer uma rifa para conseguir pelo menos uma parte do dinheiro", revelou.

Apoio de torcedores rivais

Mas a história não fica por aí. De acordo com Raissa, a repercussão do caso fez com que a rivalidade ficasse de lado e agora, a animadora também pode receber uma camisa do Paysandu, para que também seja rifada.

"Eu realmente fiquei assustada com a repercussão. Tenho uma amiga bicolor que está atrás de uma camisa do Paysandu também. A procura está boa, a maior parte ainda é dos meus amigos, mas tenho fé que a procura vai aumentar com o passar dos dias", concluiu.

Informações:

A rifa ocorrerá no dia do aniversário do Remo, no dia 5 de fevereiro e custa R$ 10. são 200 números disponíveis. O sorteio será realizado no Instagram de Raissa: @raissasarquis. O valor pode ser pago pelo pix: 91 98131-7048 (Nubank).