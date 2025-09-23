Racing x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) da Libertadores Racing Club e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 23.09.25 18h00 O Racing venceu a partida de ida contra Vélez Sarsfield por 1 a 0 (X/ @Libertadores) Racing Club x Vélez Sarsfield disputam hoje, terça-feira (23/09), a volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Racing x Vélez Sarsfield ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, o Racing Club terminou em 1° lugar no Grupo E e acumulou um total de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em seguida, o time eliminou o Peñarol com uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 3 a 1. Já o Vélez Sarsfield foi o líder do Grupo H e acumulou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas de final, o Vélez Sarsfield eliminou Fortaleza após um empate sem gols e uma vitória de 2 a 0. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Racing Club por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Racing x Vélez Sarsfield : prováveis escalações Racing Club: Cambeses; Mura, Pardo, Colombo e Rojas; Sosa, Almendra e Nardoni; Martirena, Martínez e Solari. Técnico: Gustavo Costas. Vélez Sarsfield: Marchiori; Gordon, Quirós, Mammana e Gómez; Bouzat e Aliendro; Carrizo, Galván e Machuca; Santos. Técnico: Guillermo Barros Schelotto. FICHA TÉCNICA Racing Club x Vélez Sarsfield Copa Libertadores da América Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Racing Club Vélez Sarsfield jogos de hoje Copa Libertadores da América COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL SÉRIE B Ferroviária x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) pela Série B Ferroviária e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.09.25 20h30 Copa Sul-Americana Fluminense x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/09) pela Copa Sudamericana Fluminense e Lanús jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.09.25 18h00 Copa Libertadores da América Racing x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) da Libertadores Racing Club e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.09.25 18h00 Campeonato Espanhol Sevilla x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga Sevilla e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.09.25 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 24.09.25 0h15 Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana 24.09.25 0h13 MELANCOLIA Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. 23.09.25 21h29