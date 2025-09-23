Racing x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) da Libertadores

Racing Club x Vélez Sarsfield disputam hoje, terça-feira (23/09), a volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing x Vélez Sarsfield ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Racing Club terminou em 1° lugar no Grupo E e acumulou um total de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em seguida, o time eliminou o Peñarol com uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 3 a 1.

Já o Vélez Sarsfield foi o líder do Grupo H e acumulou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas de final, o Vélez Sarsfield eliminou Fortaleza após um empate sem gols e uma vitória de 2 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Racing Club por 1 a 0.

VEJA MAIS

Racing x Vélez Sarsfield : prováveis escalações

Racing Club: Cambeses; Mura, Pardo, Colombo e Rojas; Sosa, Almendra e Nardoni; Martirena, Martínez e Solari. Técnico: Gustavo Costas.

Vélez Sarsfield: Marchiori; Gordon, Quirós, Mammana e Gómez; Bouzat e Aliendro; Carrizo, Galván e Machuca; Santos. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

FICHA TÉCNICA

Racing Club x Vélez Sarsfield

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 19h