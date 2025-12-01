Capa Jornal Amazônia
Racing x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Argentino

Racing Club e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Nas quartas de final, o Racing eliminou o River Plate por 3 a 2 e o Tigre venceu o Lanús por 1 a 0 (X/ @LibertadoresBR)

Racing Club x Tigre disputam hoje, segunda-feira (01/12), as quartas de final do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing x Tigre ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Racing Club foi o 3° colocado do Grupo A na Apertura e acumulou nesse 9 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O time também foi o 3° colocado do Grupo A da Clausura e somou nesse 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Nas quartas de final, o time eliminou o River Plate por 3 a 2.

Já o Tigre foi o 5° colocado do Grupo A da Apertura e acumulou 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Na Clausura, o time foi o 7° colocado do Grupo A com 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Nas quartas de final, a equipe venceu o Lanús por 1 a 0.

Racing x Tigre: prováveis escalações

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Santiago Solari, Adrián Martínez e Tomas Conechny o Duván Vergara. Técnico: Gustavo Costas.

Tigre: Sem informações. Técnico: Diego Dabove.

FICHA TÉCNICA
Racing Club x Tigre
Campeonato Argentino
Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina
Data/Horário: 01 de dezembro de 2025, 21h30

.
