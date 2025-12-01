Racing x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Argentino Racing Club e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 01.12.25 20h30 Nas quartas de final, o Racing eliminou o River Plate por 3 a 2 e o Tigre venceu o Lanús por 1 a 0 (X/ @LibertadoresBR) Racing Club x Tigre disputam hoje, segunda-feira (01/12), as quartas de final do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Racing x Tigre ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Racing Club foi o 3° colocado do Grupo A na Apertura e acumulou nesse 9 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O time também foi o 3° colocado do Grupo A da Clausura e somou nesse 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Nas quartas de final, o time eliminou o River Plate por 3 a 2. Já o Tigre foi o 5° colocado do Grupo A da Apertura e acumulou 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Na Clausura, o time foi o 7° colocado do Grupo A com 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Nas quartas de final, a equipe venceu o Lanús por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira Racing x Tigre: prováveis escalações Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Santiago Solari, Adrián Martínez e Tomas Conechny o Duván Vergara. Técnico: Gustavo Costas. Tigre: Sem informações. Técnico: Diego Dabove. FICHA TÉCNICA Racing Club x Tigre Campeonato Argentino Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina Data/Horário: 01 de dezembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Racing Club Tigre campeonato argentino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Grêmio e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 18h00 Campeonato Inglês Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h15 Copa da Itália Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03