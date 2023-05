Quarto lugar no Parazão e garantido na Série D de 2024: diretoria aprova temporada do Cametá

Contrariando os prognósticos, a temporada do Cametá foi acima do esperado, sobretudo depois do retorno à elite do Parazão, com o vice-campeonato da Segundinha. O segundo campeão paraense do interior do estado fez uma campanha exemplar e conseguiu ir longe, até ser derrotado nas quartas de finais para o Paysandu. Em linhas gerais, a diretoria do clube manifestou uma opinião positiva sobre o trabalho comandado por Rogerinho Gameleira.

De acordo com o presidente Jaílson Faria, o Cametá conseguiu suprir as expectativas do planejamento traçado a partir do retorno à elite. "Foi positiva, pois sabíamos que seria uma competição bem disputada ainda mas com 4 times tendo calendário para 2023 (Remo, Paysandu, Tuna e Águia) que esses times automaticamente iriam investir num plantel para as competições nacionais e o Cametá vindo de uma Série B do Paraense tínhamos que no mínimo manter o clube na elite de 2024, mas com um planejamento junto com a comissão técnica e diretoria conseguimos alcançar o 1⁰ objetivo, o 2⁰ objetivo era ficar entre os 4 e assim conseguir calendário nacional para 2024 e conseguimos", garante o dirigente.

Jaílson encerra o mandato de presidente do clube no próximo mês de julho. Por conta disso, prefere não tecer previsões sobre o futuro do clube, mas garante que, até aqui, o trabalho foi bem feito. Sabíamos que tínhamos limitações e nada do que aconteceu nos surpreendeu. Estamos satisfeitos com o resultado do clube, mas agora só vamos poder iniciar os trabalhos depois que resolvermos a questão do novo mandato. O meu termina em julho e vamos nos reunir para saber o que vai ser melhor para o clube".

Técnico elogia rendimento

Na outra ponta, o técnico Rogerinho Gameleira conseguiu consolidar ainda mais o trabalho que vem exercendo à beira do gramado. Ao longo de 14 partidas, o técnico foi vitorioso em seis, conseguindo outros quatro empates e quatro derrotas. "A campanha foi ótima pelo investimento do clube folha salarial 130 mil reais chegamos entre os 4 melhores do futebol Paraense ganhando a vaga para a série D de 2024 colocando o clube no cenário nacional depois de 14 anos", reforçou.

Embora ainda não tenha decidido o futuro profissional, o comandante parabenizou a diretoria do clube pelo empenho e pelas condições de trabalho, que permitiram ao clube estar entre os melhores do futebol paraense. "O trabalho da diretoria, jogadores e comissão técnica foi ótimo. A comissão tirou o máximo do potencial dos jogadores, na parte física, técnica e tática, colocando em prática nos jogos. Agora é ir pro aconchego da família refletir descansar e depois da continuidade nos estudos liderança metodologia de trabalho e tática. A partir daí ficamos à disposição no mercado", encerra.