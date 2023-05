Capitão do Cametá avalia positivamente a participação da equipe no Parazão 2023

O Cametá perdeu a disputa do terceiro lugar do Parazão para o Paysandu e, consequentemente, não se classificou à Copa do Brasil de 2024. Apesar disso, o Mapará terminou o estadual de cabeça erguida. Quem disse isso foi o goleiro Pedro Henrique, capitão da equipe. De acordo com ele, o clube deve se orgulhar da campanha, que trouxe o time do Baixo Tocantins à uma competição nacional depois de 14 anos.

"Jogamos em um clube que subiu de Segundinha e sabemos que, pelos históricos, vir da divisão de acesso e terminar entre os quatro primeiros é muito difícil. Parabéns a todos que participaram disso, porque só nós sabemos a dificuldade que foi", disse o arqueiro.

O duelo contra o Paysandu foi o último do Cametá, profissionalmente, em 2023. Agora, o time só terá partidas oficiais no ano que vem. Apesar disso, com quarto lugar do Parazão conquistado nesta temporada, o Mapará se classificou à Série D de 2024. A última vez que o time havia jogado o torneio foi em 2010, quando foi eliminado ainda na primeira fase.